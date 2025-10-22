Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra in PdfAffitti breviAumenti sigaretteCrollo oroReal Madrid Juve
Acquista il giornale
Ultima oraCarrefour chiude il trimestre con oltre 22 miliardi di fatturato
22 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Carrefour chiude il trimestre con oltre 22 miliardi di fatturato

Carrefour chiude il trimestre con oltre 22 miliardi di fatturato

Confermata la cessione delle attività italiane entro fine anno

Confermata la cessione delle attività italiane entro fine anno

Confermata la cessione delle attività italiane entro fine anno

Il colosso della distribuzione francese Carrefour ha chiuso il 3/o trimestre con ricavi consolidati in crescita del 2,1% a 22,61 miliardi di euro. Lo si legge in una nota in cui l'amministratore delegato Alexandre Bompard spiega che il dato conferma "la solidità del modello operativo e la pertinenza delle scelte strategiche effettuate". Il manager conferma gli obiettivi fissati per l'intero esercizio così come la cessione delle attività italiane "entro la fine dell'anno".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Mercato immobiliare