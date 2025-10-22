Carrefour chiude il trimestre con oltre 22 miliardi di fatturato

Il colosso della distribuzione francese Carrefour ha chiuso il 3/o trimestre con ricavi consolidati in crescita del 2,1% a 22,61 miliardi di euro. Lo si legge in una nota in cui l'amministratore delegato Alexandre Bompard spiega che il dato conferma "la solidità del modello operativo e la pertinenza delle scelte strategiche effettuate". Il manager conferma gli obiettivi fissati per l'intero esercizio così come la cessione delle attività italiane "entro la fine dell'anno".
Mercoledì 22 Ottobre 2025
Ultima oraCarrefour chiude il trimestre con oltre 22 miliardi di fatturato