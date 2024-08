Carraro verso la quotazione della controllata in India

Carraro India, con sede a Pune, ha avviato nelle scorse ore il processo di quotazione alla Borsa di Mumbay depositando il Draft Red Herring Prospectus, il prospetto preliminare, all'autorità di regolamentazione del mercato dei capitali Securities and Exchange Board of India (SEBI). Lo si apprende dai media locali che hanno anticipato la notizia. L'Ipo è costituita da un'offerta di vendita fino a 18,2 miliardi di Rupie (circa 200 milioni di euro), con un valore nominale di 10 rupie per azione da parte della controllante Carraro International che vuole accelerare la crescita aprendo il capitale agli investitori locali. Verrà realizzato un collocamento accelerato, il 50% dedicato a investitori istituzionali, un minimo del 15% a non istituzionali e il 35% destinato al retail