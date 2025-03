Carnevale di Ivrea: Le arance diventano compost ed energia rinnovabile

Le arance dei tre giorni di battaglia del Carnevale di Ivrea (Torino), conclusi ieri, diventeranno compost, energia rinnovabile elettrica e termica e biometano. Per la trasformazione sta lavorando il Polo Ecologico di Acea Pinerolese (Torino), che al momento ha ricevuto 90 tonnellate circa di arance e a cui in totale ne arriveranno 180 tonnellate, in sei viaggi da Ivrea da parte dell'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti della Città, Società Canavesana Servizi.

Al Polo Ecologico di Acea Pinerolese le tonnellate di arance diventeranno compost (Florawiva), pronto per l'utilizzo in agricoltura, per la floricoltura, comprato da agricoltori e frutticoltori e privati cittadini, energia rinnovabile sia elettrica, utilizzata in loco e ceduta in rete, sia termica per il teleriscaldamento, infine biometano immesso direttamente nelle reti nazionali del metano.

Le arance prodotte nel carnevale infatti, come spiega Acea stessa, vengono miscelate ai rifiuti organici provenienti dalle raccolte differenziate, che dopo opportuna vagliatura, selezione e triturazione vengono riscaldati nei digestori, dove avviene la fase peculiare del processo: la digestione anaerobica, ad opera dei batteri. Dalla fermentazione si ricavano così il biogas, convogliato nel gasometro, e il digestato, trasportato all'impianto di compostaggio per la fase aerobica, che porterà alla produzione del compost.

"Il processo che permette il recupero dei rifiuti che produciamo, e le arance della battaglia ne sono un perfetto esempio - ricorda il direttore generale di Società Canavesana Servizi, Andrea Grigolon - ci permette di dare loro una seconda vita e mitigarne l'impatto ambientale". "Siamo orgogliosi di realizzare con il nostro Polo ecologico integrato di Acea Pinerolese industriale la perfetta chiusura del cerchio all'insegna dell'economia circolare, trasformando le arance del Carnevale di Ivrea, splendido evento di fama internazionale, in risorse rinnovabili energetiche e in compost di qualità" afferma Francesco Carcioffo, amministratore delegato di Acea Pinerolese Industriale.