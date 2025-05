Carlo Messina su risparmio e sicurezza: "Il governo deve intervenire"

"Ho fatto delle dichiarazioni alla Fabi dove parlavo di sicurezza nazionale e mi hanno attribuito un riferimento al golden power che non era quello che intendevo realmente. Credo ci sia una considerazione: quella che è giusto che un governo intervenga su delle componenti strategiche per il paese, e il risparmio è ormai indubbiamente una componente strategica perché se vogliamo l'indipendenza del nostro Paese, non è soltanto energia e difesa ma è anche l'allocazione del risparmio in un paese che ha un forte debito pubblico." Lo ha detto l'a.d di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, interpellato a margine dell'assemblea di Bankitalia. "Credo che sia corretto che ci siano degli interventi in questo ambito da parte anche del governo. E' chiaro che ci deve essere un coordinamento sulle diverse autorità, questo è indispensabile altrimenti si rischia che si procede non dando chiarezza agli azionisti, però vedo che sul fronte del risparmio sia corretto l'intervento".