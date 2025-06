Carlo Messina di Intesa Sanpaolo eletto miglior CEO tra le banche europee

Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, - dopo il riconoscimento quale banchiere europeo 2024 ricevuto dall'associazione di giornalisti economico-finanziari internazionali The Group20+1 - è stato votato miglior chief executive officer tra le banche europee nella classifica 2025 stilata dalla società di ricerca specializzata Extel.

Il ceo di Intesa Sanpaolo è in testa alla classifica - che tiene conto sia del voto degli investitori istituzionali che degli analisti finanziari - per l'ottavo anno dall'introduzione, dieci anni fa. Intesa Sanpaolo si conferma ancora una volta prima in Europa per le relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari e per gli aspetti Esg, secondo la stessa classifica.

Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo si è confermato al primo posto tra quelli delle banche europee per il quarto anno consecutivo. Luca Bocca, nominato Cfo ad aprile 2024, è risultato miglior Chief Financial Officer. Marco Delfrate è primo tra gli investor relations professionals per l'ottavo anno consecutivo. Il team di investor relations, guidato da Marco Delfrate e Andrea Tamagnini, è risultato il migliore tra quelli delle banche europee per l'ottavo anno. Intesa Sanpaolo si è confermata al primo posto tra le banche europee per gli aspetti Esg per il sesto anno consecutivo.

"E' motivo di grande soddisfazione e orgoglio ricevere, ancora una volta, riconoscimenti tanto importanti, che testimoniano la leadership di Intesa Sanpaolo in Europa", afferma Carlo Messina. "Questo - aggiunge - è stato possibile soprattutto grazie a una strategia chiara e vincente, alla nostra solidità e redditività che ci consentono di avere successo in qualsiasi scenario".