Carlino, salvaguardare controllo Corte Conti, garanzia cittadini

Le istituzioni riflettono il tempo in cui operano e confermano la loro autorevolezza nella capacità di coniugare l'evoluzione con la continuità dei principi su cui si fondano. In questa prospettiva, la Corte dei conti ha saputo interpretare i cambiamenti della società, mantenendo saldo il proprio ruolo costituzionale, sempre disponibile al dialogo, offrendo competenze ed esperienza al servizio della legalità e dell'interesse pubblico."

Lo ha detto il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino nella sua introduzione al Giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato.

"A tal fine, va salvaguardata l'effettività del controllo, radicato in un consolidato impianto normativo, che assicura certezza del diritto e protezione delle risorse comuni. Ciò nell'indispensabile sinergia con le funzioni giurisdizionali, che garantiscono il principio di responsabilità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, essenziale in uno Stato moderno e democratico. Tutte le funzioni affidate alla Corte dei conti costituiscono voci indipendenti e di garanzia per la concreta tutela dei diritti dei cittadini", ha sottolineato.