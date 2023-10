Carburanti, calo prezzi, verde a 1,913 euro/litro al self

I prezzi dei carburanti, dopo la pausa di ieri, tornano a scendere in maniera consistente, con il tonfo della quotazione del gasolio sui mercati internazionali, mentre il Brent, che ieri ha chiuso sotto i 90 dollari, sembra questa mattina in forte ascesa. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, mentre Q8 ha registrato un ribasso di un centesimo al litro su benzina e gasolio e un rialzo di un cent sul Gpl. Stando all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborati dalla Staffetta e rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, la benzina self service è a 1,913 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,916, pompe bianche 1,907), il gasolio self service a 1,897 euro/litro (-1, compagnie 1,901, pompe bianche 1,888). La benzina servita è a 2,051 euro/litro (-3, compagnie 2,092, pompe bianche 1,969), il diesel servito a 2,035 euro/litro (-1, compagnie 2,077, pompe bianche 1,949). Il Gpl servito è a 0,720 euro/litro (invariato, compagnie 0,728, pompe bianche 0,711), il metano servito a 1,429 euro/kg (+11, compagnie 1,438, pompe bianche 1,422), il Gnl a 1,287 euro/kg (+2, compagnie 1,276 euro/kg, pompe bianche 1,295 euro/kg). Su autostrade, la benzina self service è a 1,994 euro/litro (servito 2,252), il gasolio self service a 1,981 euro/litro (servito 2,245), il Gpl a 0,852 euro/litro, il metano a 1,520 euro/kg, il Gnl a 1,292 euro/kg.