Carburanti ancora in calo, benzina self service a 1,734 euro

Quarto aumento consecutivo per la quotazione del diesel e terzo per la benzina. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, le compagnie tuttavia non si sono mosse sui rispettivi prezzi consigliati sulla rete, mentre le medie nazionali dei prezzi dei carburanti alla pompa hanno continuato a scendere nel fine settimana.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,734 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,739, pompe bianche 1,724), diesel self service a 1,667 euro/litro (-2, compagnie 1,672, pompe bianche 1,656). Benzina servito a 1,875 euro/litro (-4, compagnie 1,917, pompe bianche 1,794), diesel servito a 1,807 euro/litro (-4, compagnie 1,850, pompe bianche 1,726). Gpl servito a 0,705 euro/litro (-1, compagnie 0,714, pompe bianche 0,694), metano servito a 1,441 euro/kg (-1, compagnie 1,446, pompe bianche 1,437), Gnl 1,277 euro/kg (+2, compagnie 1,273 euro/kg, pompe bianche 1,280 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,830 euro/litro (servito 2,095), gasolio self service 1,778 euro/litro (servito 2,047), Gpl 0,841 euro/litro, metano 1,508 euro/kg, Gnl 1,379 euro/kg.