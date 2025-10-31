Car of the Year 2026, ecco la lista delle sette finaliste

Dopo la fase in cui sono stati esaminati e valutati 35 modelli presenti nel mercato europeo e selezionati in precedenza, i 62 giornalisti specializzati di 24 Paesi che costituiscono la giuria del premio Car of the Year hanno scelto le sette finaliste. Sono Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 e Škoda Elroq.

Queste auto parteciperanno alla fase conclusiva della manifestazione e l'annuncio dell'auto vincitrice del premio Car of the Year 2025 avrà luogo al Bruxelles Motor Show il 9 gennaio 2026.

Anche per questa edizione le sette finaliste al titolo di The Car Of The Year 2026 propongono una varietà di caratteristiche e sistemi propulsivi che conferma la situazione del mercato. Ci sono tre elettriche pure, tre multi energy che prevedono la scelta fra propulsore elettrico e motore termico e infine una che offre solo unità termiche, anche bifuel.