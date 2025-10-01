Capodanno del tartufo, si apre la stagione della cerca

La fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba si è aperta, come da tradizione, con un evento simbolico: il capodanno del tartufo. Nella notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre, allo scoccare della mezzanotte, la città ha celebrato l'inizio ufficiale della stagione della cerca.

Nel tardo pomeriggio moltissimi curiosi hanno avuto la possibilità di visitare in anteprima il Palatartufo in allestimento, la sala Fenoglio, il centro nazionale studi tartufo e il Mudet - Museo del Tartufo, luoghi simbolo della cultura tartufigena del territorio.

A seguire, al teatro sociale Busca, l'intervento di Laura Rolle, studiosa di semiotica e Deep Trend, formatrice e consulente strategica. La serata è quindi proseguita in piazza Ferrero, dove trifolao e tabui, in rappresentanza di tutte le associazioni di cercatori piemontesi, hanno sfilato lungo via Vittorio Emanuele fino a piazza Risorgimento, accompagnati dai suoni del bosco del progetto "Alba Sonora". Il corteo è culminato con un brindisi collettivo alla nuova stagione del tartufo.