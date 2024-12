Campari nomina Simon Hunt nuovo amministratore delegato

Campari ha nominato Simon Hunt nuovo Chief executive officer. Lo rende noto un comunicato del gruppo, nel quale si ricorda che Hunt è già stato Chief executive officer di William Grant&Sons, "con oltre 30 anni di esperienza nel settore degli spirit a livello internazionale, in particolare nel mercato strategico degli Stati Uniti". Hunt subentrerà agli attuali co-Ceo ad interim Paolo Marchesini, Chief financial and operating officer, e Fabio Di Fede, Chief Legal and M&A Officer.