Campania: Alleanza Assicurazioni lancia progetto per migliorare l'educazione finanziaria

"La situazione è sicuramente determinata da fattori di contesto che riguardano un po' tutto il Sud Italia e sono fattori sociali ed economici. Rispetto al Nord c'è un tasso di occupazione inferiore e anche un tasso di abbandono scolastico, soprattutto in alcune zone della Campania, molto alto". Così Alessandra Grimoldi, responsabile Communication & Content marketing di Alleanza Assicurazioni, commenta i dati campani sull'educazione finanziaria e assicurativa - che è insufficiente - emersi dalla nuova edizione di Edufin Index 2024, l'Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza Assicurazioni. I dati sono stati presentati oggi a Napoli in occasione della tappa del 'Tour dell'Educazione finanziaria'.

Secondo i dati riferiti, in Campania il tasso di abbandono scolastico è pari al 16,6 per cento, 5 punti sopra la media nazionale. "Questi due elementi - ha evidenziato - sicuramente hanno un punto propulsivo rispetto a un possibile ritardo perchè chiaramente, avendo meno risorse e meno nozioni economiche e finanziarie, si determina una minore conoscenza e consapevolezza per quanto riguarda l'educazione finanziaria e assicurativa".

E anche per invertire la rotta e promuovere l'educazione finanziaria a cominciare dai giovani, Alleanza Assicurazioni ha avviato, su tutto il territorio nazionale, il progetto 'Educazione finanziaria a scuola', realizzato in collaborazione con Aief (Associazione educatori finanziari italiani), che entro la fine dell'anno raggiungerà 250 istituti scolastici. "Questo progetto - ha spiegato Grimoldi - si aggiunge e si affianca alla 'legge Capitali' che ha introdotto finalmente, all'ambito delle ore di educazione civica, l'insegnamento dell'educazione finanziaria. Siamo al fianco degli istituti, dei professori, ma soprattutto dei ragazzi per mettere la testa su queste tematiche molto importanti per creare dei cittadini più informati e consapevoli del domani".