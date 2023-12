Campagna di sostegno al mercato solidale di Garabombo Banco

Il Banco di Garabombo, il più grande mercato natalizio dell'economia solidale d'Europa, giunto alla 26esima edizione e riconosciuto dal Comune di Milano come "manifestazione tradizionale milanese di interesse civico", si trova ad affrontare l'aumento del costo dell'occupazione del suolo pubblico, salito da 33.000 a 87.000 euro, per l'area del parcheggio sovrastante la stazione della metropolitana di Pagano dove il tendone è stato anche quest'anno montato. Per questo, è partita una campagna di sostegno rivolta a tutta la città, per contribuire alle spese che il Banco deve affrontare per l'organizzazione di questa edizione, che comporta maggiori costi per oltre 100.000 euro. Secondo gli organizzatori, "era necessario mantenere in vita la manifestazione anche quest'anno, poiché Garabombo rappresenta spesso la sopravvivenza per le piccole realtà cooperative che producono in maniera veramente sostenibile, dal punto di vista ambientale e sociale, in varie parti del mondo e sempre più anche per le piccole realtà italiane che producono nelle carceri, con personale svantaggiato, che lottano contro la criminalità organizzata e il caporalato". Per questo, gli organizzatori hanno pagato l'intera somma, hanno aperto un dialogo con il Comune di Milano per trovare una soluzione anche per il futuro e hanno lanciato la "Campagna sostieni Garabombo", a cui è possibile aderire andando a fare la spesa sotto il tendone a Milano, effettuando una donazione per sostenere l'aggravio di costi tramite paypal oppure con un bonifico intestato a Chico Mendes con causale "Garabombo".