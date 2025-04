Camera approva emendamento FdI: sconto in fattura per bonus elettrodomestici

Via libera della Commissione Attività produttive della Camera all'emendamento di FdI (prima firma Giovine) che riscrive le modalità di utilizzo del bonus elettrodomestici. La modifica introduce lo sconto in fattura come metodo per usufruire dell'agevolazione superando il modello del click day.

Allo stesso tempo, l'emendamento supera la soglia di classe energetica minima, che rischiava di penalizzare la produzione made in Italy.

Nello stesso decreto arriva anche il salvataggio delle auto aziendali dal nuovo sistema di tassazione dei fringe benefit introdotto dalla manovra. La commissione Attività produttive della Camera ha infatti approvato l'emendamento dei relatori che salva i veicoli aziendali "ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal primo gennaio 2025 al 30 giugno 2025".

Gli oneri sono valutati in 8,3 milioni di euro per il 2025, 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per il 2028. Per la copertura si fa ricorso al Fondo per interventi strutturali di politica economica.