Cambio al vertice Confesercenti, Gronchi è nuovo presidente

Passaggio di consegne al vertice di Confesercenti. Dopo otto anni alla guida dell'associazione, Patrizia De Luise lascia la presidenza. Le subentra Nico Gronchi, attuale vicepresidente vicario e presidente di Confesercenti Toscana. Lo rende noto Confesercenti.

Patrizia De Luise ha condotto la confederazione di imprese, che associa circa 300mila Pmi nel commercio, nel turismo e nei servizi, attraverso alcune delle fasi più complesse della sua storia recente, dall'emergenza pandemica alla ripartenza post-lockdown, fino allo scenario attuale, segnato da inflazione e tensioni internazionali, contribuendo a rafforzarne il ruolo e il radicamento nei territori. Si dimette dall'incarico in considerazione dell'impegno appena assunto alla Fondazione Enasarco.

Passa dunque il testimone a Nico Gronchi, imprenditore toscano di 52 anni, attivo nella distribuzione commerciale di moda e calzature con l'azienda di famiglia 'Luisa Di Mauro', fondata nel 1976. Parallelamente all'attività d'impresa, Gronchi porta avanti un ruolo attivo nel mondo associativo. Nel 1998, a 25 anni, è presidente della Confesercenti di Certaldo. Successivamente guida l'area Empolese Valdelsa e, nel 2007, Confesercenti Firenze.

Nel corso degli anni seguenti ricopre numerosi incarichi in rappresentanza dell'associazione, tra cui quelli nel Consiglio della Camera di Commercio e in Firenze Fiera Spa. Crea a Firenze la Fondazione Sviluppo Urbano, di cui è presidente dal 2015 al 2017. Sempre nel 2015 diventa presidente di Confesercenti Toscana e dal 2017 di Italia Comfidi, la società consortile per il credito alle Pmi promossa da Confesercenti.

In qualità di vicepresidente vicario, incarico assunto nel 2021, Gronchi subentra come presidente nazionale di Confesercenti fino all'assemblea elettiva che si terrà nel 2026.