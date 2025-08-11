Caltagirone, 'su ops B.Generali restano carenze informative'

Niente è cambiato, a distanza di quasi due mesi, per VM 2006, la società del gruppo Caltagirone azionista di Mediobanca: nell'offerta che Piazzetta Cuccia intende lanciare per conquistare Banca Generali "permangono immutate le gravi carenze informative già denunciate lo scorso giugno". "Resta ancora insoddisfatta anche l'esigenza di conoscere dettagli sui rischi di esecuzione dell'offerta", prosegue e conclude: "In buona sostanza, manca ad oggi qualsivoglia elemento informativo aggiuntivo rispetto allo scorso giugno 2025". "In questo scenario, non può che ribadirsi come la deliberazione che il management di Mediobanca propone agli azionisti appare del tutto inefficace e configura una delega 'in bianco' al cda".