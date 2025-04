Calo dei prezzi carburanti: benzina a 1,725 euro, diesel a 1,621 euro

Prosegue il calo dei prezzi dei carburanti: in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 17 aprile, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,725 euro al litro (1,728 la rilevazione del 16 aprile), con le compagnie tra 1,714 e 1,733 euro al litro (no logo 1,723). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,621 euro al litro (rispetto a 1,624), con i diversi marchi tra 1,603 e 1,636 euro al litro (no logo 1,616).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,870 euro al litro (1,873 il valore del 16 aprile), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,803 e 1,940 euro al litro (no logo 1,781). La media del diesel servito è 1,767 euro al litro (contro 1,769), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,696 e 1,843 euro al litro (no logo 1,675). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,741 e 0,755 euro al litro (no logo 0,727). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,482 a 1,547 euro al kg (no logo 1,489).