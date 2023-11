Calo dei crediti a rischio in Europa, da 62,3 a 55 miliardi

L'importo totale dei crediti a rischio in Europa è sceso da 62,3 a 55,5 miliardi allo scorso 30 settembre, come ha affermato l'agenzia di rating S&P, sottolineando che il calo è dovuto "principalmente all'insolvenza di 2 emittenti". Tra giugno e settembre, gli emittenti con un merito di credito 'Ccc+' o inferiore sono scesi da 52 a 50, ma, secondo l'agenzia di rating, "il rischio di insolvenza per i crediti a rischio in Europa è in aumento, con il numero di insolvenze europee che da inizio anno ha raggiunto il secondo livello più alto dal 2008".