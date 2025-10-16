Callari, 'trasformazione digitale Pa è percorso collettivo'

"La transizione digitale per la pubblica amministrazione è un percorso collettivo, che riguarda la competitività delle nostre imprese, i servizi ai cittadini e la credibilità delle istituzioni". Lo ha detto Sebastiano Callari, vicario Commissione per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Conferenza Stato Regioni, aprendo i lavori della terza giornata di ComoLake 2025, in corso a Cernobbio.

"La cybersecurity - ha aggiunto - oggi è strategica: non si può pensare di far transare tutto il valore della nostra società senza sicurezza e non si può pensare che ci sia valore nelle imprese senza cybersicurezza. Sosteniamo linee guida comuni, centri di competenza regionali e un approccio federale alla cybersecurity".

Secondo Callari, "serve formazione e coordinamento. Il Pnrr ha fornito impulso determinante. I profgetti finanziati hanno consentito alle Regioni di rafforzare le proprie infrastrutture di sicurezza: sono interventi che non producono soltanto nuove tecnologie, ma anche nuove competenze, informazioni e analisi di rischio condivise. Tutto questo non deve esaurirsi con il Pnrr, ma rappresentare la base per una sicurezza duratura. Non ci può essere sicurezza senza fiducia nella PA".

"Accanto alla sicurezza il tema chiave è la sovranità digitale: per l'Italia è arrivato il momento di lavorare come un unico soggetto, perché nessuno resti indietro", ha concluso Callari.