Calegari è il nuovo direttore dell'Istituto Ai4I

E'Antonio Calegari il nuovo direttore dell'Istituto AI4. La nomina all'unanimità, spiega una nota, durante la seduta odierna del Consiglio di Sorveglianza dell'Istituto italiano di Intelligenza Artificiale per l'Industria, costituito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, ministero delle Imprese e del Made in Italy e ministero dell'Università e della Ricerca, e operativo dallo scorso giugno. Classe 1966, laurea in fisica all'Università di Milano e Mba a Insead, Calegari vanta una esperienza manageriale in aziende nazionali ed internazionali (tra cui Vodafone, Sirti, Diners Club, Carlson Wagonlit Travel) e una profonda conoscenza dei processi di trasferimento tecnologico, culminata, negli ultimi anni, nella creazione e nel consolidamento, in Svizzera, della startup AI "Artificialy". "L'arrivo di Calegari è rivelatore di una scelta precisa - afferma Fabio Pammolli presidente di AI4I- quella di valorizzare le competenze manageriali e imprenditoriali di un uomo di azienda competente, appassionato e consapevole. Calegari, anche grazie al supporto e agli stimoli del Comitato Scientifico, potrà lavorare da subito per far sì che AI4I sia un luogo di attrazione di giovani ricercatori che vogliano sviluppare algoritmi, soluzioni e servizi rivolti alle applicazioni industriali, a iniziare da quelle nei settori aerospaziale e dell'automotive". Pochi giorni fa inoltre, è stato definito un importante accordo strategico riferito alla sede dell'Istituto, insieme a Fondazione Crt e Ogr. "L'ingresso in OGR - conclude Pammolli - afferma la rilevanza nazionale e internazionale di AI4I ed è un segno della nostra responsabilità rispetto al tessuto industriale locale e nazionale. Desidero ringraziare CRT e OGR, che hanno reso possibile questo passaggio, un punto fondamentale nella storia del nostro Istituto. I miei ringraziamenti vanno anche al Presidente Cirio, che ha consentito che l'Istituto potesse muovere i suoi primi passi all'interno del Grattacielo della Regione Piemonte".