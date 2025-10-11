Calderone, turismo è oggi una leva importantissima

"Io non credo che ci sia una competizione tra una vocazione turistica e una vocazione industriale, anzi, a me sembra che ci possano essere, soprattutto in alcuni settori, delle grandi sinergie. E oggi il turismo è evidente che è una leva importantissima". Lo ha detto il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, rispondendo alle domande di giornalisti sulla città, che negli ultimi anni ha registrato un incremento del turismo da una parte e la crisi di alcune grandi aziende dall'altra.

Calderone, presente in un evento nell'ambito della Barcolana57, ha aggiunto che "l'Italia in questo momento è invasa da turisti, in tutte le città, soprattutto le città di mare. Trieste è una città meravigliosa, anche tutto il movimento crocieristico fa sì che ci sia una vetrina importante per chi vuole venire a visitarla, ma questo non vuol dire che non si debbano salvaguardare le produzioni strategiche. Credo che su questo si debba impegnarsi per ragionare su come non perdere gli asset delle competenze, rimodularli e riformarli sulla base anche di tutte quelle che sono anche le sfide che vengono dall'innovazione tecnologica".

Quanto alla Barcolana57, Calderone ha sottolineato che "è veramente qualcosa di significativo, perché dimostra non solo la voglia di fare, ma anche le grandi capacità organizzative, nel mettere in piedi una manifestazione di queste dimensioni, con un coinvolgimento popolare così importante. Credo inoltre - ha concluso - che il turismo sia anche fonte di grande soddisfazione dal punto di vista, ovviamente, dei commerci e quindi anche di quello che è il volume d'affari di tutti gli operatori coinvolti".