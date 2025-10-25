Calderone, 'professionisti anello congiunzione Stato-cittadino'

I professionisti "sono utili al Paese" e rappresentano "l'anello di congiunzione fra lo Stato e il cittadino": lo dice il ministro del Lavoro Marina Calderone, dal palco della convention dei consulenti del lavoro che si chiude oggi, alla Stazione marittima di Napoli.

"Ho avuto l'onore di accompagnarvi, come presidente" di questa stessa categoria, "per 17 anni", poi "vi ho salutati per andare al governo, accettando la proposta di Giorgia Meloni", prosegue, ricordando che l'Esecutivo di centrodestra il 22 ottobre ha compiuto 3 anni.

I consulenti del lavoro sono andati avanti negli anni "rispettando le altre professioni, e non 'facendo la spesa' in casa degli altri", aggiunge, con riferimento al tema delle competenze attribuite alle categorie economico-giuridiche. E ciò è avvenuto nell'ambito di "una sfida con noi stessi per essere migliori. Siamo una grande famiglia professionale e di questo nessuno riuscirà a farmi vergognare e a farmi sentire colpevole. Sono soltanto profondamente grata", chiude Calderone.