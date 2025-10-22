Calderone, presto nuovo decreto sulla sicurezza del lavoro

Sul tema della sicurezza del lavoro tantissimo è stato fatto ma c'è ancora da lavorare ed "è prossimo un nuovo decreto concordato e confrontato con le parti sociali". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone in una intervista a Radio anch'io spiegando che si punta a fare " un passo avanti su strumenti come la patente a crediti e il badge di cantiere e su quelle attività che è necessario coordinare nei siti produttivi dove ci sono più aziende per effetto degli appalti".

"Il nostro obiettivo - ha detto - è ridurre sempre di più il numero degli incidenti. E' un'attività che facciamo costantemente. C'è un tema legato all'informazione, alla formazione adeguata, ai lavoratori nei luoghi di lavoro, ma anche alle scuole. Abbiamo bisogno di una consapevolezza complessiva che il tema non è confinato solo all'esperienza lavorativa ma in generale a una vita sicura. Aumentano gli infortuni in itinere ma questo è l'esempio di quanto è ampia la tutela che riserviamo a chi lavora. In altri Paesi questi infortuni non vengono neanche tracciati. Da quest'anno è strutturale l'assicurazione nelle scuole. Abbiamo una platea ampia di persone che sono messe in protezione".