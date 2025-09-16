Lunedì 15 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele a GazaUcraina RussiaManovra 2025 stipendiMatteo FranzosoMiss Italia
Acquista il giornale
Ultima oraCalderone, parte AppLi, coach virtuale per ricerca lavoro
16 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Calderone, parte AppLi, coach virtuale per ricerca lavoro

Calderone, parte AppLi, coach virtuale per ricerca lavoro

Ministro, percorso orientamento per giovani Neet

Ministro, percorso orientamento per giovani Neet

Ministro, percorso orientamento per giovani Neet

È operativo AppLI, l'assistente virtuale del Ministero del Lavoro, il web coach, sviluppato in collaborazione con Inps per affiancare i giovani Neet (Not in Education, Employment or Training) in un percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo. Lo fa sapere il ministero con una nota spiegando che il coach virtuale "è accessibile gratuitamente e senza limiti di orario collegandosi al sito del Ministero e cliccando sul link https://appli.lavoro.gov.it. Al momento l'accesso è riservato ai cittadini tra i 18 e i 35 anni in possesso di Spid e Cie."

"La tecnologia, quando è ben progettata e usata con responsabilità, spiega la ministra, Marina Calderone, può accorciare le distanze, rendere i servizi più semplici e più vicini. AppLI è uno strumento gratuito, accessibile e umano, nato con i giovani e per i giovani, che non sostituisce il lavoro degli operatori, ma lo rafforza. È un primo passo: lo miglioreremo insieme a chi lo userà, perché ogni talento merita un'opportunità".

AppLI, spiega il ministero, "rappresenta il primo sistema di intelligenza artificiale generativa multi-agente costruito da una pubblica amministrazione e, con un approccio etico, trasparente e partecipativo, mira ad accompagnare i giovani nella fase di attivazione e riattivazione in modo inclusivo, sostenibile ed efficace, utilizzando le tecnologie più avanzate al servizio della collettività". Il web coach "nasce da un processo di co-creazione che ha visto coinvolti, sin dalle fasi progettuali, giovani utenti, regioni, centri per l'impiego ed esperti del settore. Un approccio evolutivo che si manterrà nel tempo: il sistema sarà costantemente monitorato e migliorato anche grazie ai feedback degli utenti, che guideranno l'introduzione di nuove funzionalità e il perfezionamento dei servizi offerti".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata