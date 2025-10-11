Calderone, Italia attrattiva per investimenti esteri

"Il tema dello sviluppo industriale è importante. Noi, come Governo, stiamo lavorando molto proprio su questo fronte, perché siamo consapevoli di tutte quelle che sono le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, quindi la necessità anche di accompagnare, attraverso la riorganizzazione e la riallocazione delle competenze, quelle che sono delle fasi cruciali per alcuni settori produttivi. Però i numeri credo ci dicano che in questo momento c'è una grossa attrattività dell'Italia, per quanto riguarda investimenti esteri, e c'è anche la consapevolezza degli imprenditori che questo è il momento di investire". Lo ha detto il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, a margine della consegna del Premio Fertiliart.

Rispondendo alle domande dei giornalisti sulla situazione industriale e delle aziende del Paese, ha aggiunto: "Il nostro compito, come Governo, deve essere quello di sostenere imprese e lavoratori, cercando di dare un sostegno concreto ai redditi delle famiglie e quindi alla loro capacità di spesa, questo poi vuol dire anche incrementare i consumi, far funzionare l'economia. Serve sostenere le imprese e sostenere anche tutte le nuove imprese giovanili. Il 15 ottobre - ha ricordato - parte il bando autoimpiego-autoimprenditorialità, per consentire a tanti giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, nel lavoro autonomo, di poter creare start-up innovative, nuove imprese, nuovi studi professionali, nuove società tra professionisti. È una grande scommessa. Comunque - ha concluso - credo che i dati dell'occupazione e soprattutto l'incremento sensibile dei posti di lavoro a tempo indeterminato diano la sensazione di una fiducia ritrovata da parte delle imprese e, in generale, della società".