Calderone, 'iniziative sul Rdc sono state senza turbative'

Al momento non sono state fornite indicazioni alla rete delle prefetture in relazione alle motivazioni evocate: la ministra del Lavoro, Marina Calderone risponde così a una domanda di rischio di "bomba sociale" dopo la sospensione del Reddito di cittadinanza a 159mila famiglie nel corso di un Question time. "Si sono registrate 39 iniziative nel 2023 - ha detto - di cui tre dal 28 di luglio che nel complesso non hanno fatto rilevare particolari turbative. Anche il presidio di Napoli del 31 luglio nei pressi della sede Inps ha visto la partecipazione di circa 30 persone. Il ministero dell'Interno seguirà con attenzione l'evolversi della situazione".