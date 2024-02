Calderone, in arrivo norme su sommerso e filiera appalti

Sono in arrivo nuovi interventi per la sicurezza del Lavoro. Nei prossimi giorni è in arrivo in Consiglio dei Ministri un pacchetto di norme per il contrasto al lavoro sommerso, al caporalato e per la tutela della sicurezza nella filiera degli appalti. Lo annuncia il ministero del Lavoro. "Nessun passo indietro sulla sicurezza del lavoro - afferma la ministra del lavoro Marina Calderone - Andremo avanti per attuare quanto già adottato da quando il Governo si è insediato. Ma altro sarà fatto. Questo è il momento del cordoglio per i lavoratori che hanno perso la vita, della vicinanza alle loro famiglie e dell'accertamento dei fatti".