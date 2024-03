Calderone, dati sul lavoro ci confortano, direzione è giusta

"I nuovi dati dell'Istat sull'andamento dell'occupazione ci confortano nella direzione intrapresa da questo governo a favore di lavoratori e imprese: aumentano gli occupati, soprattutto a tempo indeterminato, diminuiscono i dipendenti a termine e nel Mezzogiorno, in particolare, si registra la diminuzione più alta del tasso di inattività". Lo afferma il ministro del Lavoro, Marina Calderone in una nota. "Non ci nascondiamo però - prosegue - le difficoltà che permangono al di là dei numeri. I dati positivi non devono distogliere la nostra attenzione costante sugli elementi di criticità. Mi riferisco per esempio al disallineamento, ancora da colmare, tra le competenze richieste dalle imprese e le qualifiche dei lavoratori occupabili".