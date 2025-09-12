Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Testamento ArmaniDroni PoloniaTrumpIsraele GazaCharlie KirkAudizioni X Factor
Acquista il giornale
Ultima oraCalderone, crescita occupazione Sud risultato importante
12 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Calderone, crescita occupazione Sud risultato importante

Calderone, crescita occupazione Sud risultato importante

Ministra, le nostre politiche funzionano

Ministra, le nostre politiche funzionano

Ministra, le nostre politiche funzionano

La crescita del tasso di occupazione al Mezzogiorno con il superamento per la prima volta dall'inizio delle serie storiche del 50% è "un risultato importante che offre una prospettiva di sviluppo concreta al Mezzogiorno, che ha grandi potenzialità, finora limitate dall'assistenzialismo e dalla burocrazia". Lo ha detto all'Ansa la ministra del Lavoro, Marina Calderone.

"Il nostro obiettivo - spiega - resta quello di continuare a sostenere la buona occupazione, in particolare quella a tempo indeterminato di giovani e donne. Soprattutto al Sud, dove i limiti storici di ieri sono le opportunità di domani. Le nostre politiche funzionano e adesso dobbiamo puntare sempre di più sulla formazione e le nuove competenze."

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Marina Calderone