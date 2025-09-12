Calderone, crescita occupazione Sud risultato importante

La crescita del tasso di occupazione al Mezzogiorno con il superamento per la prima volta dall'inizio delle serie storiche del 50% è "un risultato importante che offre una prospettiva di sviluppo concreta al Mezzogiorno, che ha grandi potenzialità, finora limitate dall'assistenzialismo e dalla burocrazia". Lo ha detto all'Ansa la ministra del Lavoro, Marina Calderone.

"Il nostro obiettivo - spiega - resta quello di continuare a sostenere la buona occupazione, in particolare quella a tempo indeterminato di giovani e donne. Soprattutto al Sud, dove i limiti storici di ieri sono le opportunità di domani. Le nostre politiche funzionano e adesso dobbiamo puntare sempre di più sulla formazione e le nuove competenze."