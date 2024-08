Calano i consumi, a giugno vendite al dettaglio a -0,2%

A giugno 2024, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio registrano un calo sia in valore sia in volume. Lo indica l'Istat registra una variazione congiunturale negativa sia in valore sia in volume (-0,2%). Su base tendenziale, a giugno 2024 rispetto allo stesso mese del 2023, le vendite al dettaglio calano dell'1,0% in valore e dell'1,8% in volume. Nel secondo trimestre 2024, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio sono in lieve aumento in valore (+0,1%) e in diminuzione in volume (-0,1%).