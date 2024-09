Cala prezzo benzina, diesel ai minimi da gennaio 2022

Ancora ribassi sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali dei raffinati in discesa arrivano oggi nuovi interventi all'ingiù da parte degli operatori. A muoversi è in particolare Eni che taglia di 3 centesimi il prezzo raccomandato della benzina e di 2 centesimi quello del diesel. In attesa di recepire queste ultime riduzioni, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa arretrano ulteriormente a valle dei precedenti tagli, con il diesel self tornato sui livelli di fine gennaio 2022 e la verde self vicina ai minimi del 2024. Lo fa sapere Quotidiano energia- il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,778 euro al litro (1,781 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,758 e 1,803 euro al litro (no logo 1,768). Il prezzo medio praticato del diesel è 1,655 euro al litro (rispetto a 1,658), con i diversi marchi tra 1,637 e 1,677 euro al litro (no logo 1,648). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,925 euro al litro (1,928 la rilevazione precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,850 e 2,009 euro al litro (no logo 1,830). La media del diesel servito è 1,803 euro al litro (contro 1,805), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,732 e 1,884 euro al litro (no logo 1,709). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,724 e 0,746 euro al litro (no logo 0,708). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,337 a 1,422 euro al kg (no logo 1,353).