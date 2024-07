Cala pressione fiscale in Ue, nel 2022 in Italia al 42,7%

E' in leggero calo, in Ue, la pressione fiscale, scesa nel 2022 ad una media del 40,1% del Pil. Il peso delle imposte sul lavoro rispetto alle entrate totali è diminuito al 50,6% mentre è cresciuta, invece, la tassazione del capitale, che arriva al 22,1% sul totale delle entrate. Sono alcuni dei dati dell'"Annual report on taxation 2024", l'analisi con cui, ogni anno, la Commissione europea fa il punto sui sistemi fiscali degli Stati membri, per fornire informazioni sulle diverse tipologie di imposte nei diversi Paesi. La situazione varia in maniera significativa nei 27 e oscilla dal 20,9% dell'Irlanda al 46,2% della Francia, con l'Italia che si attesta al 42,7%.