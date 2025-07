Cala la produzione industriale in Francia, a maggio -0,5%

La produzione industriale in Francia è diminuita dello 0,5% a maggio rispetto ad aprile, appesantita dai settori metallurgico, chimico e farmaceutico. Secondo quanto riporta l'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici (Insee), anche la produzione manifatturiera è diminuita dell'1%, penalizzata in particolare dalle industrie estrattive, energetiche, idriche e delle apparecchiature elettroniche. La produzione è diminuita anche nell'industria alimentare, nella cokeria e nella raffinazione, ma in misura più moderata.