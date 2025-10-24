Caffè Vergnano, al via la call per aprire un bar Women in Coffee

Caffè Vergnano, azienda italiana specializzata nella produzione di caffè, lancia la call 'Women in Coffee - Apri il tuo bar con Caffè Vergnano', iniziativa che sostiene l'imprenditoria femminile in Italia offrendo due contributi a fondo perduto da 20.000 euro ciascuno per l'apertura di nuovi locali aderenti al progetto Women in Coffee.

Nato per valorizzare il ruolo delle donne nella filiera del caffè, dalle piantagioni ai territori, Women in Coffee è il progetto sociale di Caffè Vergnano che dal 2018 promuove percorsi di inclusione, formazione e sviluppo professionale femminile. Oggi Women in Coffee si è evoluto in una iniziativa più ampia con 80 locali in Italia e oltre 30 all'estero dove il caffè diventa occasione di incontro, dialogo e valorizzazione del talento femminile.

Con questo bando, l'azienda estende l'impegno al mondo dell'accoglienza, favorendo la nascita di nuovi locali gestiti da imprese al femminile nel settore Ho.Re.Ca., un ambito in cui oltre il 50% degli occupati è donna, ma meno del 30% delle imprese è guidato da donne.

Il bando è aperto a donne con spirito imprenditoriale che intendono costituire o hanno già costituito un'impresa, in forma individuale o societaria, secondo i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale del 30 settembre 2021 e secondo le specifiche espresse nel bando stesso. "Aprire un locale 'Women in Coffee' non significa soltanto avviare un'attività, ma dare forma a un progetto che unisce caffè, idee e valore sociale. Ogni bar del network contribuisce alla raccolta fondi che ogni anno sostiene progetti di empowerment in Italia e nel mondo, trasformando ogni tazzina in un piccolo gesto di solidarietà. Con Women in Coffee vogliamo offrire a tante donne la possibilità di realizzare un sogno imprenditoriale e di sentirsi parte di una comunità che condivide gli stessi valori di rispetto, coraggio e responsabilità" spiega Carolina Vergnano, ceo di Caffè Vergnano.