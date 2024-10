C. Benedetti (Danieli), investiremo 572milioni per sostenibilità

"Abbiamo in programma 572 milioni di investimenti nell'arco temporale di cinque anni in progetti per l'efficientamento energetico degli impianti e per il recupero degli scarti: il più rilevante di questi progetti è il Digital Green Plant, una linea che ci permetterà di produrre 700mila tonnellate di acciai speciali l'anno, ma pensando alla sostenibilità che ci sta a cuore". Lo ha riferito oggi Camilla Benedetti, vicepresidente del Gruppo Danieli e presidente di Abs, Acciaierie Bertoli Safau, parlando a margine della presentazione dei dati di bilancio del colosso dell'acciaio con sede in Friuli. "Il cuore di questo progetto - ha spiegato - è un forno digitale automatizzato, alimentato con energia autoprodotta da fonti rinnovabili. Puntiamo a ridurre i consumi di energia elettrica del 15% e le emissioni del 25%, a recuperare il 100% degli scarti e dell'acqua che utilizziamo per riscaldare il forno. Una sorta di ecomomia circolare". "Riteniamo di poterlo avviare nel 2027 - ha concluso Camilla Benedetti - ma nel frattempo anche i forni esistenti nell'acciaieria saranno oggetto di revamping per ridurre le emissioni di CO2, con l'obiettivo di mantenere in costante equilibrio le nostre esigenze di produzione e quelle legate alla sostenibilità".