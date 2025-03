Byd e Crf Group: nuova partnership per la distribuzione ricambi in Italia

L'azienda cinese Byd ha raggiunto un accordo strategico per la distribuzione dei ricambi per tutto il mercato italiano con Crf Group, società del gruppo Intergea. Grazie a questa nuova partnership, Byd sarà in grado di garantire da maggio "una distribuzione dei ricambi originali Byd ancora più efficiente e capillare su tutto il territorio nazionale".

"L'obiettivo principale - spiega una nota di Byd - è ridurre drasticamente i tempi di consegna, puntando ad assicurare la disponibilità dei ricambi in tutta Italia entro 48 ore. Un impegno concreto che mira a rispondere in modo efficace alle esigenze dei clienti e dei riparatori, raggiungendo una qualità di servizio in linea con i principali brand automotive nel mercato italiano. Questo accordo, inoltre, rappresenta un passo fondamentale per abbattere il preconcetto sulla difficoltà di reperire ricambi per i veicoli di marchi asiatici, un tema spesso percepito come ostacolo all'acquisto. Allo stesso modo in cui Byd ha affrontato e risolto l'ansia da ricarica con le proprie tecnologie avanzate, oggi si impegna a garantire ai clienti un servizio post-vendita efficiente, affidabile e rapido".