Bv Tech, partnership con fondo Px3 per supporto alla crescita

Suppportare i piani di sviluppo di Bv Tech che punta a diventare leader europeo nella cybersecurity e nei servizi Ict, "facendo leva su piattaforme, soluzioni e servizi proprietari a supporto della protezione e gestione delle infrastrutture critiche di grandi imprese e istituzioni". E' quanto prevede la partnership strategica fra Bv Tech, con sede in Italia e fondata nel 2005 dal presidente e amministratore delegato Raffaele Boccardo e PX3 Partners fondo di private equity pan-Europeo con sede a Londra.

Come spiega una nota PX3 investirà in BV Tech per sostenere e potenziare la sua strategia di crescita, favorendo il consolidamento dei mercati frammentati in cui opera la società e l'espansione delle sue attività internazionali. Al fianco di PX3, Fondo Italiano d'Investimento parteciperà all'operazione in qualità di investitore di minoranza attraverso il proprio fondo di co-investimento Fipec.

BV Tech è attiva in quattro aree strategiche: cloud & infrastructure, cybersecurity, digital transformation, e digital trust. "Dalla sua fondazione, la Società ha registrato una crescita organica e ha ampliato il portafoglio di servizi e la propria presenza geografica attraverso acquisizioni mirate. Oggi BV Tech opera in sette Paesi europei, con oltre 1.300 dipendenti e circa 600 clienti tra grandi imprese, pubbliche amministrazioni e clienti istituzionali attivi in settori strategici quali difesa, spazio e sicurezza nazionale, energia e utility, istituzioni finanziarie, sanità, media e telecomunicazioni" ricorda la nota.