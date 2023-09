Butti, un centro di supercalcolo in Lombardia

"Ho prospettato al presidente della Lombardia Fontana una ipotesi che sta prendendo connotati più chiari, che è quello di realizzare in Lombardia un centro di supercalcolo, con un supercalcolatore" finanziato "anche con i fondi del Pnrr". Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione Alessio Butti ne ha parlato oggi a Milano all'iniziativa 'L'Italia vincente'. "Io come dipartimento dispongo di fondi per l'innovazione e di fondi complementari e credo talmente in questa iniziativa - ha aggiunto - e soprattutto sulla Lombardia che metterò una fee importante". Inoltre "stiamo trattando con un socio, diciamo così industriale, che ha una grande esperienza in supercalcolo che è una multinazionale con una ramificazione, una presenza importante in Italia e ovviamente abbiamo bisogno di Regione Lombardia". Butti ha spiegato che "c'è una grande disponibilità del presidente Fontana. Un centro di supercalcolo significa che Regione Lombardia, che è già all'avanguardia per quanto riguarda l'innovazione, potrebbe sfruttare ulteriormente le potenzialità ancora inespresse ma soprattutto sarebbe utile non solo per gli enti locali ma per la piccola e media impresa che spesso non può pensare in grande perché non è dotata al proprio interno di strutture che le consentano di lavorare sulla innovazione". Secondo il sottosegretario "avrà un ritorno economico straordinario se riusciremo ad impostare il lavoro".