Butti e Fedriga firmano accordo,una road map per il digitale

Promuovere una stretta collaborazione tra Governo, Regioni e Province autonome sull'innovazione tecnologica e la digitalizzazione: sono gli obiettivi dell'accordo firmato questa mattina dal Sottosegretario con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti, e dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga per "una collaborazione costante e costruttiva che porti il nostro Paese ad essere digitalmente avanzato, connesso e sostenibile entro il 2026". "La trasformazione digitale del Paese è una sfida che non possiamo permetterci di perdere. Per affrontarla al meglio - ha dichiarato Butti da Perugia - ufficializziamo una nuova e più stretta collaborazione con le Regioni e le province autonome. Facciamo fronte comune verso uno stesso obiettivo: garantire la semplificazione dei processi amministrativi, favorire la gestione, lo scambio dei dati e delle competenze per una PA sempre più vicina, semplice e inclusiva per cittadini e imprese". L'innovazione deve essere "sempre più sostenibile, sicura, efficace ed inclusiva. A partire dalla governance, stabilendo uno schema di gioco riconosciuto e riconoscibile, stabile, in grado di garantire operatività tecnica e politica - dichiara Fedriga -. Il Governo riconosce nelle Regioni gli hub territoriali anche sul tema del digitale e la Commissione della Conferenza delle Regioni rappresenta il luogo di condivisione di modelli e di scambio di buone pratiche delle agende digitali regionali. Con il Sottosegretario Butti abbiamo definito la futura roadmap tracciata dalla Strategia del decennio digitale europeo al 2030".