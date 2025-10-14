Bufo (Iren),finita dipendenza gas russo, su transizione realismo

"A tre anni dalla crisi russo-ucraina, il sistema gas europeo e italiano ha dimostrato una forte capacità di reazione, sostituendo integralmente il gas russo grazie a nuove rotte di approvvigionamento e rigassificatori". Lo afferma Gianluca Bufo, amministratore delegato del gruppo Iren intervenendo a all'Italian Renewables Investment Forum 2025.

"Per quanto riguarda il settore elettrico, la decarbonizzazione deve essere un impegno primario ma per raggiungere i target indicati dall'UE si rischia di perseguire un appoccio "dogmatico" secondo il quale l'espansione delle rinnovabili non segue un'adeguata pianificazione: l'aumento delle ore a prezzo nullo e la scarsa redditività dei nuovi impianti segnalano la necessità urgente di una programmazione energetica a 360 gradi, condivisa tra regolatori, investitori e operatori, per garantire equilibrio e sostenibilità degli investimenti" ha concluso.