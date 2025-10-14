Lunedì 13 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
Bufo (Iren),finita dipendenza gas russo, su transizione realismo
14 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Bufo (Iren),finita dipendenza gas russo, su transizione realismo

"A tre anni dalla crisi russo-ucraina, il sistema gas europeo e italiano ha dimostrato una forte capacità di reazione, sostituendo integralmente il gas russo grazie a nuove rotte di approvvigionamento e rigassificatori". Lo afferma Gianluca Bufo, amministratore delegato del gruppo Iren intervenendo a all'Italian Renewables Investment Forum 2025.

"Per quanto riguarda il settore elettrico, la decarbonizzazione deve essere un impegno primario ma per raggiungere i target indicati dall'UE si rischia di perseguire un appoccio "dogmatico" secondo il quale l'espansione delle rinnovabili non segue un'adeguata pianificazione: l'aumento delle ore a prezzo nullo e la scarsa redditività dei nuovi impianti segnalano la necessità urgente di una programmazione energetica a 360 gradi, condivisa tra regolatori, investitori e operatori, per garantire equilibrio e sostenibilità degli investimenti" ha concluso.

