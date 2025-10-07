Lunedì 6 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
7 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Btp Valore su facciata Mef, 'Alza il volume dei tuoi risparmi'

Il Btp Valore conquista la facciata del ministero dell'Economia. Da questa mattina, sui ponteggi di ristrutturazione della maxi-sede di via XX Settembre, campeggia un grande cartellone pubblicitario, di 7,3 metri per 12,3, con l'annuncio del prossimo collocamento, programmato dal 20 al 24 ottobre.

Ad attrarre l'attenzione è una bomboletta di lacca spray stilizzata con il marchio Btp Valore e lo slogan che gioca sulle parole 'Alza il volume dei tuoi risparmi'. Il Mef ricorda che i rendimenti sono garantiti, la cedola viene corrisposta ogni tre mesi e cresce nel tempo per sette anni, con in più un premio extra finale.

