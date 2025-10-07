Btp Valore su facciata Mef, 'Alza il volume dei tuoi risparmi'

Il Btp Valore conquista la facciata del ministero dell'Economia. Da questa mattina, sui ponteggi di ristrutturazione della maxi-sede di via XX Settembre, campeggia un grande cartellone pubblicitario, di 7,3 metri per 12,3, con l'annuncio del prossimo collocamento, programmato dal 20 al 24 ottobre.

Ad attrarre l'attenzione è una bomboletta di lacca spray stilizzata con il marchio Btp Valore e lo slogan che gioca sulle parole 'Alza il volume dei tuoi risparmi'. Il Mef ricorda che i rendimenti sono garantiti, la cedola viene corrisposta ogni tre mesi e cresce nel tempo per sette anni, con in più un premio extra finale.