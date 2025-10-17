Btp Valore, in primi 3 anni tassi minimi garantiti al 2,60%

Per i primi tre anni i tassi minimi garanti per la sesta emissione del Btp Valore in programma da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata, è pari al 2,6%. Lo comunica il ministero dell'economia secondo cui per il quarto e quinto è pari al 3,1% e per il sesto e settimo anno è pari al 4%.

Al termine del collocamento, spiega il ministero, verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.

Il Btp Valore, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail), prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi e una scadenza di 7 anni con un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito, ricorda il Mef.

Il titolo sarà collocato sulla piattaforma MOT di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio finale extra, l'esenzione dalle imposte di successione, nonché l'esclusione dal calcolo ISsee fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.

L'investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del Mef di chiudere anticipatamente l'emissione.