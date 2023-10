Btp e Bund, spread chiude a 205 punti in rialzo Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 205 punti, con aumento del tasso del decennale italiano al 4,97%. Tassi in tensione per tutti i titoli di Stato, con Bund tedesco al 2,92%, Spagna al 4,05% e Grecia al 4,39%. Regno Unito al 4,65% dopo dati inflazione.