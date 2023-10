Btp e Bund chiudono in rialzo a 200 punti Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 200 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,88%. Tassi in calo per i titoli di Stato europei, con il Bund tedesco al 2,87%, il francese al 3,45%, lo spagnolo al 3,99% e quello greco al 4,31%.