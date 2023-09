Btp-Bund sale a 182 punti, spread in rialzo

Lo spread Btp-Bund si allarga ancora e apre la giornata in rialzo a 182 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,55%. La tensione sui titoli di stato resta alta, a partire dai treasuries americani, il cui rendimento, nel bond a 10 anni, ha superato per la prima volta dal 2007 il 4,5%, in seguito alla politica ancora aggressiva e quindi poco rassicurante della Fed sui tassi, che fa temere negli Stati Uniti un mix tossico costituito da ampi deficit fiscali e da un'inflazione persistente.