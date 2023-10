Brunetta, 'Ragionare sui saldi in tempo di pre-guerra'

È stato il presidente del Cnel Renato Brunetta a porre questo quesito in audizione sulla Nadef: "I saldi indicati correttamente dalla Nadef pre-guerra saranno confermati o ridotti? Anche in vista delle immediate scadenze con audizioni e della notte tra il 16 e 17 ottobre, quando il governo manderà a Bruxelles la famosa tabella con i saldi, è da chiedersi se la stabilità finanziaria Nadef continui ad essere rassicurante oppure no. Questo porta a rivedere in un'ottica prudenziale, gli spazi".