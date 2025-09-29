Lunedì 29 Settembre 2025

Ultima oraBrunello Cucinelli chiude forte in Borsa, +9%
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Brunello Cucinelli chiude forte in Borsa, +9%

Brunello Cucinelli chiude forte in Borsa, +9%

Ubs vede una trimestrale con tasso di crescita a doppia cifra

Ottima seduta Brunello Cucinelli in Piazza Affari dopo gli scivoloni della scorsa settimana: con gli analisti di Ubs si attendono che nella trimestrale la maison della moda di Solomeo mantenga il suo tasso di crescita a doppia cifra, il titolo ha concluso in rialzo del 9% a 91,14 euro.

Recuperate quindi parte delle perdite registrate in seguito all'attacco del fondo ribassista Morpheus Capital, che giovedì scorso ha accusato Cucinelli di violare le sanzioni Ue alla Russia e di mettere a rischio l'esclusività del marchio per smaltire un magazzino con diverse scorte invendute.

