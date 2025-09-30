Bri, i dazi spingono ai massimi il trading sui cambi

La politica dei dazi varata dall'amministrazione Trump lo scorso aprile ha, oltre a deprezzare il dollaro, ha spinto ai massimi il trading giornaliero sui cambi che, secondo i dati della Bri (la banca dei regolamenti internazionali che funge da banca centrale per le banche centrali), in quel mese è balzato del 28% a 9600 miliardi di dollari a livello mondiale. Anche gli scambi sui derivati Otc sono cresciuti (+59% a 7900 miliardi). Il sondaggio è condotto dalla Bri ogni tre anni dal 1986 con la raccolta di dati da oltre 1100 banche e operatori e, questa volta, ha appunto coinciso con le decisioni di Trumpo di dare il via ai dazi il 2 aprile. Il dollaro Usa è rimasta la valuta dominante e ha rappresentato l'89,2% di tutti gli scambi di aprile (+88% rispetto al 2022).