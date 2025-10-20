Brembo Solutions e Microsoft Italia ampliano collaborazione

Brembo Solutions e Microsoft Italia consolidano la loro collaborazione strategica per accelerare la trasformazione digitale in diversi settori industriali. Brembo Solutions, la business unit di Brembo che fornisce soluzioni basate sull'intelligenza artificiale alle imprese globali, annuncia il lancio di Alchemix su Microsoft Marketplace, la piattaforma online che permette alle aziende di trovare gli strumenti digitali più adatti alle proprie esigenze.

Alchemix, presentato durante un evento congiunto di Brembo Solutions e Microsoft Italia a Milano, è basato sull'intelligenza artificiale e permette di accelerare processi di ricerca e sviluppo. Questa soluzione aiuta le imprese a ridurre i tempi di commercializzazione dei prodotti, ad ottimizzare le formulazioni e a digitalizzare i processi di ricerca e sviluppo. Il primo utilizzatore, un'azienda globale del settore Food & Beverage, ha confermato la versatilità di Alchemix.

Brembo Solutions consente di "sfruttare appieno il potenziale dell'intelligenza artificiale, progettate per i clienti più ambiziosi. Con il nostro approccio rispondiamo a reali esigenze di mercato, portando innovazione digitale a tutte le imprese che desiderano rafforzare efficienza e competitività", afferma Fabio Menichini, senior manager di Brembo Solutions.

"Siamo entusiasti di ampliare la collaborazione strategica con Brembo Solutions in occasione del lancio di Alchemix su Microsoft Marketplace. Questa soluzione innovativa rappresenta un esempio concreto di come i nostri partner stiano sfruttando le tecnologie Microsoft per accelerare la trasformazione digitale", spiega Mario Santagostino, head manufacturing & mobility di Microsoft Italia.