Brembo entra nel mondo delle competizioni mountain bike con Specialized

Brembo, già fornitore di impianti frenanti per Formula 1 e MotoGP, amplia il proprio orizzonte nel mondo delle applicazioni per due ruote. Il gruppo, fondato da Alberto Bombassei e guidato Matteo Tiraboschi, entra ufficialmente per la prima volta nel mondo delle competizioni mountain bike grazie all'avvio della collaborazione con il team di Specialized.

L'alleanza rappresenta solo l'inizio del percorso di Brembo che punta a ridefinire gli standard della frenata nel mondo delle competizioni mountain bike, portando "l'esperienza e la tecnologia su nuovi terreni, con lo sguardo sempre rivolto al futuro", spiega una nota.

"Entrare ufficialmente nel mondo del cycling attraverso la porta principale del campionato mondiale Mtb è una nuova sfida entusiasmante per Brembo". Così Andrea Paganessi, Brembo motorcycle global chief operating officer, circa la collaborazione con Specialized.

"Siamo orgogliosi di farlo - aggiunge - con un team e con un costruttore che condividono la nostra stessa visione di performance e innovazione e non è un caso che questo avvenga nell'anno del cinquantesimo anniversario di Brembo nelle competizioni motoristiche".

Specialized crede "fortemente che le corse siano il banco di prova definitivo per l'innovazione", evidenzia Armin Landgraf, ceo di Specialized. "Ricerchiamo partner - aggiunge - che possano garantire i nostri medesimi standard di performance e la storia di Brembo, ci ha portato a questa scelta. Una collaborazione che rappresenta un investimento strategico per supportare i nostri atleti che corrono al massimo livello".